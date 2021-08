Na manhã desta Segunda-feira (09), o Prefeito Municipal de Rio Verde, José de Oliveira Santos, acompanhado do Vice-Prefeito, Réus Fornari, estiveram acompanhando a visita do Ministro de Infraestrutura do Governo Federal, Tarcísio Gomes de Freitas.

Na oportunidade foi realidade uma Visita técnica às obras de pavimentação da BR-419/MS, obra que ligada Rio Verde e Rio Negro a cidade de Aquidauana MS.

Além do Tarcísio de Freitas, também estiveram presente a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a Senadora Soraya Thronicke, o Senador Nelson Trad Filho, o Secretário Estadual de Infrequente, Eduardo Riedel e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), General Santos Filho.