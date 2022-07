Miranda é uma das cidades mais antigas do Estado de Mato Grosso do Sul, são 244 anos de história de um povo valente e receptivo, e para comemorar essa data a prefeitura do município preparou várias atividades e shows para população! A gestão do Prefeito Fábio Florença tem sido muito elogiada, e a população comemora também as várias obras e avanços na área da educação, na geração de empregos e investimentos. “Eu acredito que hoje é possível fazer. E fazer mais ainda para ajudar as pessoas com muito trabalho, responsabilidade e transparência, nós vamos conquistar uma Miranda melhor” afirma o prefeito Fábio Florença de Miranda.

FESTA JULINA EM COMEMORAÇÃO AOS 244 ANOS DE MIRANDA

A Festa Julina da Assistência Social deu início à programação do mês de festividades alusivas ao aniversário de emancipação de Miranda.

O “Arraiá da Assistência Social” lotou o Parque de Exposições trazendo a primeira edição do concurso de quadrilhas julinas, que teve a participação de 9 quadrilhas inscritas: E. M. Roberto Almeida, E. M. Maria do Rosário, E. M. Caic, E. M.15 de Outubro, E. M. Waldemar João de Souza, E. M. Estanislau Bossay, E. E. Carmelita Canale Rebuá, Colégio Nossa Senhora do Carmo (Amec) e a E. E. Dona Rosa Pedrossian.

Houve leilões de animais doados, e os recursos foram destinados ao atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

DOADORES Empresários: Dona Didi (1 novilha nelore), Manoel Florença (1 novilha), Nilton Miranda (1 novilha) e Osmar Bento (1 carneiro Santa Inês). Junto à festa aconteceu com Show de Prêmios em Prol do Lar dos Idosos São João, com dez mil reais em prêmios.

Os valores arrecadados com a festa estão sendo contabilizados e serão divulgados para reforçar a transparência da gestão da prefeitura de Miranda.

UMA FROTA DE ÔNIBUS NOVOS!

Prefeito Fábio Florença iniciou o ano 2022 com a aquisição de uma frota de ônibus escolares para Miranda

Em janeiro o prefeito Fábio Florença, recebeu os novos ônibus escolares que atenderão os alunos proporcionando mais segurança e conforto. De acordo com a prefeitura, os novos veículos representam uma economia considerável aos cofres públicos, diminuindo a terceirização do transporte escolar.

“Sete dos oito ônibus que adquirimos servirão para o transporte escolar, investimos mais de R$ 2,5 milhões na aquisição desta frota”, anunciou o prefeito Fabio Florença.

VALORIZAR A CULTURA E POVOS INDÍGENAS!

O prefeito de Miranda, Fábio Florença, recebe constantemente em seu gabinete os caciques, e tem visitado as aldeias e ouvindo-os e atendendo as inúmeras solicitações dos representantes indígenas.

“Ouvir os anseios das lideranças indígenas e fazer planejamentos em conjunto de benefícios que ajudam as aldeias”, disse o prefeito. “Nós vamos reativar o Centro de Referência da Cultura Terena, uma parceria com o Governo do Estado, onde as obras custarão R$ 1,5 milhão, isso é investimento e geração de renda para nossos indígenas, o local vai abrigar exposição e venda de artesanato produzido pelas aldeias terena de Miranda” ressaltou Fábio.

12,7 MILHÕES EM SANEAMENTO

Miranda vai receber R$ 12.780.825,11, em obras de saneamento básico que estão sendo realizadas pela Sanesul, que detém a concessão da exploração dos serviços de saneamento no município.

Os investimentos autorizados incluem a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade de 40L/s, a execução de 24.879 metros de rede coletora de esgoto, mais 1.200 ligações domiciliares de esgoto e construção de sete estações elevatórias.

KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REME

O prefeito Fábio Florença ainda no início do ano entregou mais de mil kits escolares para alunos da Educação Infantil da Rede Municipal. Os kits são compostos de caderno de desenho, caderno de atividades, lápis de escrever, apontador, cola, borracha, tesoura, caída de lápis de cor, tinta e massinha de modelar. “É uma alegria proporcionarmos este benefício para nossas crianças, alegrando ainda mais a retomada das aulas presenciais nas nossas escolas”, afirmou Florença.

OBRAS E INVESTIMENTOS

O prefeito de Miranda, Fábio Florença assinou as ordens de serviços para a execução de importantes obras na cidade, entre elas a de recuperação e restauração da pavimentação asfáltica dos bairros Centro, Nova Miranda, Novo Lar, Baiazinha, Mondego, Santa Cruz, Vila Alice e Nossa Sr.ª Aparecida. “Iniciamos também a construção da quadra esportiva na escola Maria do Rosário, estamos a topo vapor com as obras do Polo Industrial, já fizemos a terraplanagem de toda a área de 15 hectares.

“Como gestor público tenho a obrigação de prosseguir os trabalhos dentro da lei e da legalidade. Obras que estavam paradas foram notificadas e serão feitos novos contratos”, declarou o prefeito, agradecendo toda a sua equipe de trabalho e planejamento.

As escolas municipais foram reformadas, todas com parquinhos infantis, quadra de areia, quadra esportiva coberta nova na Maria do Rosário, quadras reformadas, horta, salas todas pintadas. “Reformamos as escolas do município, foram um ano e 4 meses de trabalho em prol do nosso povo”, afirmou o prefeito que ainda ressaltou “bom ver a felicidade das pessoas naquilo que fazemos com amor. Nossa missão é fazer com que os recursos públicos cheguem realmente para os que mais necessitam”, disse.

FECIR 2022:

Uma das melhores festas do Estado!

Depois de dois anos, ela está de volta! A Fecir (Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural), em sua vigésima edição! Um dos melhores eventos de Mato Grosso do Sul.

O evento conta com shows gospel de renome nacional, os Anjos de Resgate e o outro com a promissora banda de Campo Grande Orvalho de Hermon.

Na abertura da Fecir aconteceu o grande Rodeio em Touros. Na sexta-feira (15), o palco foi dominado pela potência de Munhoz e Mariano, uma das duplas sul-mato-grossenses de maior sucesso no cenário nacional. No sábado (16), dia do aniversário de Miranda, foi marcado pela largada da 17ª edição da Cavalgada Ecológica. À noite, no palco principal, teve show com Thaeme e Thiago. E, hoje, domingo (17), a feira se encerra com a chegada da Cavalgada no Parque de Exposições e com show de prêmios, também no parque, promovido pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Rick e Renner finalizam a festa para a alegria dos mirandenses.

A Fecir tem entrada franca todos os dias, com exposições de animais, de artesanato, venda de comidas típicas, parque de diversões e muito mais.