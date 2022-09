No total 190 famílias que foram acompanhadas pela Prefeitura e que tiveram danos causados pelo temporal que assolou a cidade em maio serão contemplados com kits com cestas de alimentos, kits de limpeza e, parte delas, com colchões.

Estas famílias já receberam telhas para coberturas de suas casas. Os materiais foram adquiridos com recursos federais que só foram liberados neste mês. Desde o temporal as famílias atingidas vem sendo atendidas pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Urbano. Receberam apoio, entre elas doações feitas pela comunidade, e tiveram acompanhamento da equipe de assistentes sociais.

Cada uma das 190 famílias receberá doações de cestas de alimentos por dois meses. Os colchões serão entregues apenas para famílias prioritárias determinadas pelos relatórios sociais confeccionados pelas assistentes sociais e pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.