MIRANDA: Com R$ 2,7 milhões em investimentos, praça Agenor Carrilho começa a ser revitalizada

Com investimentos de R$ 2,7 milhões, do Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), começaram, nesta quinta, 18 de maio, a ser realizadas as obras de revitalização da Praça Agenor Carrilho.

O início das obras para a revitalização da Praça foi atrasado por motivos como dificuldade em encontrar mão-de-obra e na especificidade dos materiais que serão utilizados na revitalização, que precisaram vir de São Paulo.

A obra prevê a revitalização de toda a praça e foi viabilizada por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo de MS.