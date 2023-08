MIRANDA: Conselho tutelar tem nova linha telefônica em plantão 24h por dia, sete dias por semana

Um novo aparelho de celular pós-pago foi entregue e já está em funcionamento no Conselho Tutelar de Miranda. Antes, o celular era pré-pago, o que, por vezes, dificultava o trabalho.

No novo número os cidadãos poderão realizar denuncias, anônimas ou não, buscar informações, solicitar atendimentos, tudo no regime de plantão, 24h/dia, sete dias por semana.

O prefeito Fábio Florença (PSDB), a secretária Municipal de Assistência Social de Trabalho Carmem Florença, fizeram a entrega do novo aparelho de celular às conselheiras, acompanhados do coordenador do Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência Social), Célio Aparecido da Silva.

Na foto, as conselheiras Clotildes Ortega, Stefany Minari, Francieli Martins. O novo número do telefone do Conselho Tutelar de Miranda é o 67 99994-0415. Repetindo: atendendo em regime de plantão, 24h/dia, sete dias por semana.