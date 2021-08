Em encontro com o deputado estadual Jamilson Name (sem partido), nesta quarta, 04, o prefeito Fábio Florença (PDT) agradeceu a destinação de R$ 80 mil em emenda parlamentar disponibilizada pelo deputado para a saúde de Miranda.

Florença agradeceu ainda o empenho de Jamilson no destravamento, junto ao Governo de MS, de dois importantes projetos de investimentos em Miranda: o da construção da ponte sobre o córrego Vilas Boas e da reforma do Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho.

O prefeito, acompanhado do secretário de Planejamento, Badu Carlos , aproveitou o encontro com o deputado para solicitar apoio no investimento da reforma da Caic Maria Henriqueta Rebua Siufi