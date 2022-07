Não foi à toa que professores e alunos da Escola Municipal 15 de Outubro se emocionaram com a entrega da reforma e a instalação de um parque infantil àquela unidade escolar. Depois de quase duas décadas, a escola foi inteiramente reformada, com a instalação de um parque infantil.

O próximo passo, segundo o prefeito Fábio Florença (PDT) é realizar a reforma da quadra de esportes do colégio. Um registro especial para as crianças da escola que cantaram o Hino à Miranda com tanta força que emocionaram as autoridades.