A Câmara Municipal de Miranda deu início aos trabalhos legislativos do segundo semestre em sessão solene realizada na manhã da segunda-feira, 02. Durante a sessão, o prefeito Fábio Florença (PDT) prestou contas dos serviços realizados pelo Executivo no primeiro semestre de 2021. Em mensagem lida pelo cerimonial da Câmara Municipal foi feito um panorama das realizações em cada uma das secretarias municipais.

“Tenho orgulho de estar nesta Casa de Leis, prestando contas de 3 meses de mandato”, afirmou o prefeito, lembrando dos tempos em que fora vereador e firmando o compromisso de que, a cada 90 dias, encaminhará à Câmara Municipal, prestação de contas de ações de sua gestão à frente da Prefeitura. “Prezamos pela transparência da governabilidade”, completou Fábio Florença

Depois de prestar contas de ações já executadas e em execução, Fábio Florença falou de futuro. O prefeito anunciou o início de diversos projetos que serão realizados com investimentos em parceria com o Governo Federal, graças a emendas viabilizadas pela articulação do chefe do Executivo com parlamentares de Mato Grosso do Sul, tanto na Câmara de Deputados como o Senado.

“O mais importante é trabalhar pela qualidade de vida do povo mirandense” ressaltou Fábio Florença, lembrando que as ações realizadas, em execução e futuras, só puderam ser tiradas do papel graças à parceria fundamental dos vereadores. “Se o Executivo faz sucesso, vossas excelências fazem parte disso”, afirmou o prefeito, que desejou sorte e sucesso aos vereadores neste início de mais um semestre legislativo municipal.

O presidente da Câmara Municipal de Miranda, vereador André Vedovato (PDT) agradeceu ao prefeito Fábio a disposição de participar da sessão de abertura dos trabalhos legislativos do semestre. “Isso demonstra respeito à Câmara”, afirmou Vedovato, que frisou ainda o momento difícil que a pandemia impõe à Miranda, o que, segundo ele, exige união da classe política local. “É momento mais que nunca de darmos as mãos”, falou o presidente do Legislativo, apontando para a importância do trabalho de imunização da população mirandense que vem sendo realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Para André Vedovato, o prefeito Fábio “provou ser capaz de fazer um trabalho de excelência”. A parceria entre a Câmara e a Prefeitura foi reforçada pelo presidente do Legislativo Municipal.

O vereador pelo PT, Emiliano Boiadeiro desejou a todos um segundo semestre de trabalhos “com muita paz, muita harmonia”. Martins aproveitou o momento para agradecer ao prefeito Fábio Florença pelo trabalho desempenhado à frente do Executivo de Miranda e destacou ainda o trabalho de servidores públicos municiais tanto da Câmara quanto da Prefeitura para o desenvolvimento do município.

“Estamos de volta às sessões em que discutimos benfeitorias à nossa cidade”, afirmou a vereadora Elange Ribeiro (PSD) em seu discurso durante a sessão solene da Câmara. Para a vereadora, “política se faz com trabalho” e, por isso, ela vê com felicidade a mensagem levada à Câmara pelo prefeito Fábio Florença (PDT). “É uma mensagem carregada de trabalho”, destacou Elange, frisando o desempenho da gestão na área da saúde.

O vereador Marcos Roberto Marcão (PSDB) fez questão de destacar o trabalho da gestão do prefeito Fábio. “Sei que o trabalho está sendo feito em todas as secretarias”, disse o vereador, afirmando estar feliz por fazer parte do grupo político do qual Fábio Florença é integrante. Marcão agradeceu a parceria mantida entre a Prefeitura e à Câmara e, em especial, falou com gratidão da disponibilidade de Fábio Florença de ajudar a resolver, ainda que parcialmente, o problema do posto de identificação de Miranda, onde são emitidas carteiras de identidade e que estava com atividades suspensas.

A líder do PSD na Câmara, vereadora Lenis Matos disse estar disposta a ajudar a gestão do prefeito Fábio Florença e pediu atenção do chefe do Executivo para alguns fatores, entre os quais, o envio da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para a Câmara aprovar, além de solicitar que sejam feitos cartazes para informar, nos postos de saúde, sobre a estratégia de vacinação contra a Covid. “Estou satisfeita com o seu trabalho”, afirmou Lênis, se dirigindo ao prefeito. A vereadora desejou sucesso aos vereadores.

O líder do Governo na Câmara, vereador Nilton Rodrigues Medeiros (PDT) destacou o ineditismo da iniciativa de Fábio Florença, de vir à Câmara, prestar contas dos serviços realizados em sua gestão. Medeiros frisou que muitas das conquistas apontadas na prestação de contas apresentada pelo prefeito foram construídas em parceria com os vereadores.

O vereador aproveitou para, em resposta à vereadora Lênis de Matos, informar que a LDO será enviada dentro dos prazos legais para avaliação da Câmara – os prazos foram prorrogados por conta da pandemia.

Nilton Medeiros aproveitou ainda para parabenizar cantora mirim Sophia Lara, por sua participação no programa The Voice Kids, da TV Globo, e parabenizou também Fábio Florença pela realização da Live Solidaria pelos 243 anos de Miranda, evento que valorizou músicos locais. O vereador aproveitou a oportunidade para solicitar ao prefeito que estudasse a flexibilização do decreto municipal sobre de restrições, para atender anseios do comércio local. “Continuaremos firmes e fortes para sustentação de sua gestão”, disse Medeiros, que finalizou desejando um bom retorno aos trabalhos para seus colegas vereadores, agradecendo o trabalho dos funcionários da Câmara Municipal.

Em nome das comunidades indígenas, a vereadora Sibeli Faustino Inácio (PTB) agradeceu ao prefeito Fábio Florença os trabalhos que vem sendo realizados nas aldeias, em especial a recuperação de iluminação pública e a reforma de escolas municipais indígenas. Outro trabalho destacado por Sibeli foi a construção de rede de abastecimento de água para a comunidade da aldeia Passarinho, um problema que persistia há cerca de 14 anos. “Posso dizer que a aldeia Passarinho não tem mais problema de água”, celebrou Sibeli, que agradeceu a Deus pelo trabalho e ao prefeito por atender a maioria das reivindicações da Câmara. Sibeli parabenizou ainda a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, pelo trabalho que garantiu a imunização da população indígena de Miranda contra a Covid-19.

O vereador Francisco Medeiros Chicão (PSDB) parabenizou o prefeito Fabio Florença por dar continuidade aos projetos que vinham sendo realizados e, ao mesmo tempo, promover novos iniciativas que fazem Miranda avançar em outras áreas. “Aqui, Fábio, você tem um companheiro”, reafirmou o vereador, destacando a importância que a parceria entre Prefeitura e Câmara podem promover em benefício da população mirandense.