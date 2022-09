Um ginásio lotado na noite da segunda-feira, 05 de setembro, marcou o primeiro dia de finais das competições da Mirancopa 2022. Da segunda, 05 até a quarta,7, todas as noites, acontecerão os jogos finais da maior competição esportiva do interior de Mato Grosso do Sul.

Confira os vencedores do primeiro dia:

FUTEBOL DE SALÃO SUB-9 MASCULINO:

Campeão: KTQZ

Vice-campeão: Escola Municipal Indígena Felipe Antônio

Artilheiro: Judi Júnior (KTQZ)

Melhor goleiro: Railson (KTQZ)

FUTEBOL DE SALÃO SUB-11 MASCULINO:

Campeão: Cruzeirinho

Vice-campeão: KTQZ

Artilheiro: Schinaider Turíbio (Cruzeirinho)

Melhor goleiro: Cleilson (Cruzeirinho)

FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO SUB-17:

Campeão: Mbokkoti AA

Vice-campeão: São Francisco

Artilheiro: Carlos Eduardo (São Francisco)

Melhor goleiro: Alberto Albuquerque

FUTEBOL MASCULINO VETERANO:

Campeão: A Grande Família

Vice-campeão: AMF

Artilheiro: Ricardo Gomes (AMF)

Melhor goleiro: Jair (A Grande Família)

O prefeito Fábio Florença (PDT) participou da entrega de premiações, acompanhado da secretária de Assistência Social e Trabalho Carmem Florença, do vereador Francisco Medeiros, do vereador Marcão, da vereadora Sibeli Faustino, do secretário de Esporte Dino Manoel da Silva, do secretário de Obras, Adilson Saraiva e da secretária de Educação, Evanir Duarte.