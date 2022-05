Foi realizado na terça-feira, (24) o I Encontro Municipal Interdisciplinar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, com organização do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) reuniu educadores, profissionais de saúde entre outros profissionais para discussões sobre as formas como cada instituição pode atuar no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Entre as autoridades que participaram do encontro estiveram a secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho Carmem Florença, os vereadores Emiliano Martins (PT), Sibeli Faustino (PTB), Elange Ribeiro (PSD), a promotora de justiça Cínthia Gissele, a defensora pública Maria Clara Morais Porfírio.

A médica Sandra Regina Massuda Albuquerque, a enfermeira Kelen Medeiros Venciguer, a conselheira tutelar Rosalina, a vereadora Elange Ribeiro e a psicóloga Aline Velasque fizeram palestras durante o encontro.