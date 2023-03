Começou na terça-feira, 28, o mutirão de atendimento gratuito de dentistas no Programa Sorrindo no Campo, uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a Prefeitura de Miranda.

O mutirão acontece até o dia 04 de março e serão atendidos até 8 pacientes por período, por ordem de chegada. Qualquer cidadão pode ter acesso ao serviço, que está sendo oferecido em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Aldo Bongiovani. Os agendamentos podem ser feitos na recepção do próprio posto Aldo Bongiovani.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Além do mutirão, os pacientes que necessitem de atendimento odontológico podem procurar o dentista na UBS Aldo Bongiovani todas as noites, das 17h Às 21h, de segunda a sexta-feira. Durante o dia, há atendimento de dentistas em todas as unidades de saúde dos bairros, atendendo das 7h às 11 e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira.