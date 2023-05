MIRANDA: Nova ambulância é parte de investimento de mais de R$ 500 mil do governo e da prefeitura na saúde

Uma nova ambulância adquirida pelo Governo do Estado para Miranda, foi entregue para a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento na terça-feira, 9. A aquisição do veículo teve investimento de R$ 182 mil reais do Governo de MS.

A nova ambulância é parte de um projeto que prevê investimentos de mais de R$ 500 mil na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Saúde de Miranda. As demandas foram apresentadas pelo prefeito Fábio Florença (PDT) e estão sendo atendidas pelo governo estadual.

A ambulância é o primeiro equipamento do projeto a ser entregue para Miranda. Segundo a secretária Municipal de Saúde e Saneamento, Rosemeire Lopes de Souza, os demais materiais devem ser entregues nos próximos dias pelo Governo de MS.

“São equipamentos e materiais que estamos precisando muito para melhorar o atendimento em nossas unidades de saúde”, diz Rosemeire Lopes.

“Mais uma vez o Governo do Estado, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja atenderam a um pleito de Miranda o que apenas reforça nossa certeza de que temos um governo parceiro do povo mirandense”, disse o prefeito Fábio Florença.