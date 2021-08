O atendimento da Unidade Odontológica Móvel (UOM), que estava paralisado há quase dois anos, foi retomado na quinta-feira 12 de agosto. O serviço é mais uma ação do trabalho do prefeito Fábio Florença (PDT) na gestão da saúde.

A UOM, que leva atendimento de dentistas a comunidades rurais, distantes do centro urbano de Miranda, estava com os serviços suspensos desde setembro de 2019. A retomada dos atendimentos na quinta, 12, será realizada nas comunidades de Agachi e Paxixi, com a dentista Carol Aurélio, contratada especialmente para garantir o atendimento de pacientes pela UOM.

Na sexta-feira, 13, a UOM atendera a população de Duque Estrada. Os agendamentos de consultas estão sendo realizados pelos agentes comunitários de saúde de cada comunidade. “Este é um serviço que oferecemos para que as pessoas da área rural tenham a comodidade de serem atendidos perto de suas casas. Sabemos da dificuldade que é, para a maioria, para se deslocar para a cidade”, disse o prefeito.

A coordenadora do serviço, Cilene del Negro , esteve reunida com a secretária de Saúde e Saneamento Rose Lopes de Souza , com o coordenador da Atenção Básica à Saúde, Silvio Fanni e com equipe de odontólogos na sexta-feira, 06, para acertar detalhes da retomada dos trabalhos.