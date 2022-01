No último de 11, o prefeito Fabio Florença de Miranda, recebeu os novos ônibus escolares que atenderão os alunos proporcionando mais segurança e conforto. De acordo com a prefeitura, os novos veículos representam uma economia considerável aos cofres públicos, diminuindo a terceirização do transporte escolar.

“Sete dos oito ônibus que adquirimos e que servirão para o transporte escolar, investimos mais de R$ 2,5 milhões na aquisição desta frota”, anunciou o prefeito.