A fazenda Hi Fish, do grupo Braned (Brazil/Nerdeland) emprega, hoje, 70 pessoas em variados empreendimentos sediados em Miranda. O prefeito Fabio Florença (PDT) e a primeira-dama, Carmen Triches B. Florença , fizeram uma visita técnica à Fazenda Hi Fish , a convite de uma das sócias do grupo, Carmen Omizolo .

A visita ocorreu na quinta-feira, 12 e foi acompanhada ainda dos secretários municpais de Planejamento, Badu Carlos , de Turismo, Ricardo Alexandro Pereira Pereira, de Desenvolvimento Sustentável, Sú Colombo e de Agricultura, Assumpção Júnior Cardozo da Costa .

Carmem Omizolo apresentou ao prefeito os projetos em andamento, que incluem um frigorífico de peixes, a exploração de horta orgânica e o turismo cultural. Além disso,a empresaria falou dos projetos que devem se iniciar em breve, como uma fábrica de blocos de concreto, uma fábrica de ração para peixes e uma fábrica de gelo.

Ainda, segundo Carmem, na fazenda será construído um espaço de lazer para moradores do local e também da comunidade rural de Agachi, onde está localizada a propriedade. Na área de lazer a ser implantada, haverá campo de futebol e quadra de vôlei de areia. A primeira-dama Carmem Florença lembrou da época em que foi funcionária do Pantanal Hotel, logo no início dos investimentos na Fazenda Hi Fish e parabenizou os empresários pelos investimentos que ele vêm fazendo em Miranda.

O prefeito Fábio garantiu apoio da Prefeitura no que for possível para que o grupo realize os investimentos planejados em Miranda, gerando emprego e renda para cada vez mais famílias. “Seremos parceiros de empreendimentos que fortaleçam a economia local, abrindo vagas de trabalho para nossa população. Isso é fundamental” afirmou Florença.