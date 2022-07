As atividades em grupo, na terceira idade, são fundamentais para manter a saúde física e mental. Um dos grupos mais afetados durante a pandemia – seja por serem um grupo de risco e, por isso mesmo, um dos grupos com mais casos fatais de Covid-19, seja pelo isolamento social promovido pelas famílias para garantir a sobrevivência dos idosos, a terceira idade carece de uma atenção especial neste momento de retomada das atividades com o arrefecimento da pandemia.

“Ao retomar as atividades do programa que atende aos idosos, voltamos os olhos para estas pessoas que precisam e merecem todo nosso carinho, nossa dedicação, nossa atenção”, afirmou o prefeito de Miranda, Fabio Santos Florença (PDT).

É neste sentido que idosos que fazem parte do Programa Viva Mais, vinculado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho receberam kits com camiseta e boné para participarem das atividades oferecidas pelo projeto.

Ao todo, atualmente, o Viva Mais tem 83 idosos cadastrados ativos, que realizam atividade de educação física para a melhor idade todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h30 às 8h30. Além dessas atividades regulares os idosos participam ainda de ações culturais e de lazer realizadas pela Secretaria de Assistência Social, com festas periódicas e participação em eventos como a foi a Festa do Peixe, quando participaram do Festival de Pesca da Melhor Idade.

O programa tem inscrições abertas permanentemente. Podem participar todos os cidadãos com idade a partir de 60 anos. Os interessados devem procurar o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, no Centro de Miranda, no período das 07h às 13h.

Participaram da entrega dos uniformes, ao lado do prefeito Fábio e da secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho e primeira –dama de Miranda, Carmem Triches Braga Florença, os vereadores Emiliano Martins (PT) e Elange Ribeiro (PSD); os secretários municipais: Adilson Saraiva, Lindomar Ferreira, Suelen Colombo, Dino Manoel da Silva, Celso Moraes de Souza; o coordenador da Secretaria de Educação, Marcio Claro; a coordenadora da Cras, Cíntia Fonseca Castanheira; o coordenador do Creas (Centro de Referência da Assistência Social) Célio Aparecido da Silva e o coordenador Municipal da Defesa Civil de Miranda, Amarildo Roberto Arguelho.