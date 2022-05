O prefeito Fabio Florença realizou a entrega de 3.650 kits escolares para os alunos. o objetivo é apoiar o processo de retomada das atividades presenciais das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). Para as séries do 1° ao 5° ano, foram 2.315 kits e para os alunos de 6° ao 9° ano foram 1.335 kits. “Com os kits o prefeito Fábio Florença busca incentivar nossos alunos e professores neste momento difícil de retomada, depois do arrefecimento da pandemia” disse a secretária Municipal de Educação, Evanir Duarte.