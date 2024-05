MIRANDA: Prefeitura, escolas estaduais e bombeiros arrecadam doações para vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

As escolas estaduais Caetano Pinto, Dona Rosa Pedrossian e Carmelita, as escolas municipais urbanas, rurais e indígenas, o Procon Municipal de Miranda, o Corpo de Bombeiros de Miranda e o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) de Miranda receberão doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

As doações poderão ser entregues nestes pontos a partir da quinta-feira, 09 de maio. Você pode levar roupas, água, calçados, alimentos não perecíveis, material de higiene, cobertores, ração de animais.

ATENÇÃO: SOLICITAMOS QUE, QUEM PUDER, AO FAZER SUA DOAÇÃO, IDENTIFIQUE, ESCREVENDO NA EMBALAGEM O QUE ESTÁ SENDO DOADO. POR EXEMPLO: ESCREVER “ROUPAS”, QUANDO DOAR ROUPA. NO CASO DE CALÇADOS, IDENTIFICAR A NUMERAÇÃO DO QUE ESTÁ SENDO DOADO.

As orientações acima ajudam a facilitar o trabalho de distribuição.

AS DOAÇÕES PODEM SER FEITAS NOS SEGUINTES LOCAIS:

1 – Escola Estadual Caetano Pinto (que fica na Avenida Afonso Pena, 198, Centro);

2 – Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá (que fica na Avenida Carmelita Canale Rebuá, 809) ;

3 – Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian (que fica na Rua General Camisão, 309);

4 – Escolas municipais urbanas, rurais e indígenas;

5 – Procon Municipal (que fica na Estação Ferroviária e funciona das 7h às 13h;

6 – Cras Urbano (que fica na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, no Centro de Miranda);

7 – Quartel do Corpo de Bombeiros de Miranda (que fica na Rua General Amaro Bitencourt, ao lado da Fórum).