MIRANDA: Prefeitura leva atendimento de programas sociais para os bairros

A nova iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, está levando aos bairros atendimento a famílias beneficiárias do Novo Bolsa Família, o programa de transferência de renda do Governo Federal que é implementado pela Prefeitura.

O atendimento aconteceu na quadra de esportes da Escola Municipal Maria do Rosário, com direcionamento a famílias beneficiárias do Novo Bolsa Família moradoras dos bairros Morada do Pantanal e Maria do Rosário.

Foram oferecidas às famílias a possibilidade de atualizarem os cadastros, atualizarem o calendário vacinal de crianças e adultos das famílias, realizarem pesagem das crianças para acompanhamento do desenvolvimento infantil.

Os beneficiários foram orientados ainda sobre as exigências que devem cumprir para seguirem dentro do programa, como a manutenção das crianças na escola, a atualização das vacinas e manutenção da atualização das informações cadastrais no CadÚnico.

“Esta é uma nova forma de nos relacionarmos com os beneficiários dos programas sociais. Vamos aos bairros, conversar com eles, levando serviços e orientação”, explica a secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho, Carmem Florença.

“Quero agradecer à equipe da Secretaria de Saúde que foi nossa parceira e também à receptividade do professor Valdecir, diretor da Escola Maria do Rosário, que nos recebeu e nos apoio grandemente”, finalizou a secretária. Novas ações serão agendadas e cada um dos bairros de Miranda.