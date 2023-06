MIRANDA: Programa da prefeitura vai apoiar gestantes

Com trinta gestantes, oriundas de programas sociais como o Bolsa Família, a Prefeitura de Miranda iniciou, em 25 de maio, o Programa Mãe Mirandense, que vai oferecer acompanhamento durante a gravidez, com atividades de atendimento psicossocial e na área da saúde propriamente dita, como o incentivo ao pré-natal e orientação nutricional.

Serão realizados encontros semanais com as gestantes, para abordar temas como alimentação saudável na gravidez, massagens nos bebês, entre outros. Ao final do período, as mães que participarem das atividades receberão kits com roupas de bebê e produtos de higiene. Um carrinho de bebê será sorteado ao final do período.

Inicialmente, podem participar do projeto mulheres que sejam de famílias contempladas por programas sociais realizados por meio da Secretaria de Assistência Social e Trabalho. As mulheres interessadas devem procurar a sede do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400 no Centro, no período das 7h às 17h.

“Este é mais um cuidado que estamos promovendo para nossas gestantes. Uma gestação tranquila, bem cuidada, com orientação e acompanhamento garante um parto mais tranquilo e mais saúde tanto para as mamães quanto para os bebês”, diz Carmem Florença, secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho.