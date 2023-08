MIRANDA: Programa da saúde realiza cirurgia de catarata em 112 mirandenses

Há seis meses o motorista mirandense Linneu de Figueiredo esperava para fazer sua cirurgia de catarata. A doença vinha afetando a visão, fundamental para o trabalho do seu Linneu. Ele e sua família estavam preocupados. Além do tempo de espera para uma vaga, outra angústia do seu Linneu era o fato de que ele teria que sair de Miranda para fazer a cirurgia.



Mas o problema do seu Linneu foi resolvido, na tarde desta sexta-feira, 18. Seu Linneu é um dos 112 mirandenses que foram atendidos pelo mutirão de cirurgias de catarata, realizadas no CEM (Centro de Especialidades Médicas). A ação é parte do “Programa MS Saúde: mais saúde, menos fila”, realizado numa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Miranda.

O trabalho é um esforço do Governo de MS para atender a demanda reprimida de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades e 42,5 mil exames diagnósticos.

Os municípios puderam aderir ao programa, como é o caso de Miranda. Graças a esta adesão, o município se tornou um polo da região para esta primeira ação da iniciativa, relacionada a cirurgias de catarata. Além dos 112 mirandenses, foram atendidos aqui no CEM de Miranda, 37 pacientes de Ladário e 1 de Anastácio.

A seleção dos pacientes para as cirurgias realizadas nesta sexta se deu levando em consideração critérios de gravidade e de tempo de espera nas filas. “Queremos agradecer ao Governo do Estado por mais esta parceria que garante o atendimento digno dos mirandenses, que esperavam há tanto tempo nas filas e que, agora, podem fazer a cirurgia com a comodidade de não ter que pegar a estrada e irem para outro município para serem operados”, disse Fábio Florença (PSDB), prefeito de Miranda.