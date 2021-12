O Dia “D” do Novembro Azul realizou 244 atendimentos de saúde com foco na saúde do homem, no sábado, 27 de novembro. O evento do Programa Especial Saúde do Homem e da Mulher Rural foi realizado em parceria da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul (FAMASUL), Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena.

“Agradecemos aos parceiros, pois a união é muito importante para proporcionarmos ações como esta, tão importante para a saúde do povo mirandense”, afirmou o prefeito Fábio Florença (PDT).

O vereador André Vedovato (PDT) destacou em nome da Câmara que o papel do Legislativo, está em apoiar o trabalho do Executivo no enfrentamento deste ano difícil. “Quero parabenizar o prefeito pelas parcerias firmadas para trazer atendimento à saúde dos mirandenses”, disse Vedovato.

Participaram do evento Frederico Stella, diretor-presidente do Famasul, Massao Ohata, presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e os vereadores Emiliano Martins (PT) Sibeli Faustino (PTB), Marcão (PSDB), a secretária Municipal de Saúde e Saneamento Rosemeire Lopes de Souza, a secretária de Desenvolvimento Sustentável Suelen Colombo, o secretário de Planejamento, Badu Carlos e o secretário de Assuntos Indígenas, Lindomar Ferreira.