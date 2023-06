Mirando férias de julho, Bonito amplia número de voos semanais com São Paulo

As férias de julho prometem movimentar a cidade de Bonito, capital nacional do ecoturismo. Para atender toda a demanda por viagens à cidade, a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), que opera o Aeródromo Regional de Bonito, autorizou a Gol Linhas Aéreas a trabalhar com voo extra às terças-feiras na rota Congonhas (SP)/Bonito durante o mês de julho.

Atualmente, o aeroporto possui seis voos regulares por semana, sendo dois da Gol, às quintas-feiras e domingos, e quatro da Azul Linhas Aéreas, nas segundas, quartas, sextas e domingos, no itinerário Viracopos (SP)/Corumbá/Bonito.

Segundo o superintendente Viário e coordenador de Transporte Aéreo da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza, o voo das terças-feiras da Gol estará disponível apenas para o mês de julho. “É um período em que Bonito historicamente atrai um alto volume de visitantes, em razão das férias escolares, mas a empresa pode reconsiderar e prolongar o voo extra de acordo com a demanda”, disse.

Ao longo dos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de aportes do governo estadual para instalar novos equipamentos e realizar reformas em áreas internas e externas, que atendem os padrões da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e do DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

As melhorias fizeram com que o aeroporto avançasse da categoria 3C VFR (Visual) para 3C IFR (Instrumento), expandindo a capacidade de voos e permitindo a operação de aeronaves de maior capacidade, inclusive em condições climáticas mais adversas que a operação visual.

Além da conquista da certificação operacional, a Seilog, em dezembro de 2022, certificou sua Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicação e Tráfego Aéreo (EPTA), fechando assim toda condição operacional necessária para atrair outras companhias aéreas ao Aeroporto de Bonito, além de oferecer condições de expansão para as empresas que já operam na unidade.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Fotos: Seilog