MIS oferece curso gratuito de fotografia com celular para iniciantes

O MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade vinculada à FMCS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), promoverá a segunda edição do Curso de Fotografia: Câmera de Celular, que ocorrerá de 14 a 16 de agosto, das 14h às 17h. Serão disponibilizadas 30 vagas presenciais para pessoas a partir de 12 anos. As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de agosto, às 10h, por meio do link: https://forms.gle/hgf2DvP32LJeymXw5.

O curso será dividido em quatro módulos: celular iniciante (agosto), celular intermediário (setembro), edição de imagem e iluminação (outubro) e vídeo com celular (novembro), totalizando 40 horas de atividades. Cada módulo funciona como uma oficina independente, permitindo que os participantes escolham conforme seus interesses, sem comprometer o aprendizado. No entanto, aqueles que optarem por cursar todas as etapas terão uma experiência mais completa, aproveitando o encadeamento progressivo dos conteúdos.

O módulo “Fotografia com Celular: Iniciante” é voltado para quem deseja aprender os fundamentos da fotografia utilizando dispositivos móveis. O curso abordará, tanto em teoria quanto em prática, os conceitos essenciais de linguagem fotográfica, incluindo configurações básicas de medição e controle de luz, bem como as principais técnicas de enquadramento e composição. Os participantes que utilizam Android deverão instalar o aplicativo “Open Camera”, enquanto os usuários de iPhone deverão utilizar o “Instamatic”; ambos deverão também instalar o editor “Snapseed”.

Entre os tópicos que serão abordados estão: o conceito de fotografia, fotometria (incluindo balanço de branco, ISO e valor de exposição), cuidados com enquadramento, proporção áurea, regra dos terços, triângulos áureos, ilusão de perspectiva linear, e conceitos de foco, como foco infinito, macro e perspectiva por foco diferencial.

O curso será ministrado por Alexandre Sogabe, coordenador do MIS, que possui vasta experiência e formação acadêmica na área. Graduado em artes visuais pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (Universidade de Brasília) e mestrado em Estudos de Linguagens com foco em Fotografia, Sogabe desenvolveu diversos módulos de fotografia, iluminação e edição de imagem para o MIS e outras instituições. Ele também coordenou três edições do Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS (Mato Grosso do Sul) e lecionou Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera, além de ministrar cursos em várias cidades do estado.

Serviço

Curso de fotografia: Câmera de Celular

Inscrições: a partir de 13 de agosto de 2024, às 10h, pelo link https://forms.gle/hgf2DvP32LJeymXw5

Período: 14, 15 e 16 de agosto de 2024, das 14h às 17h

Público-alvo: pessoas a partir de 12 anos

Local: MIS (Museu da Imagem e do Som) – Memorial da Cultura e Cidadania “Apolônio de Carvalho” Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar – Centro – Campo Grande (MS)

Mais informações pelo telefone (67) 3316-9178.