O empresário e missionário R.R Soares, de 73 anos, foi internado com covid-19 na tarde desta sexta-feira (04) no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Em 2020, durante o seu programa de TV, SOS da Fé, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus anunciou a descoberta de uma água consagrada capaz de curar a doença. Ele ainda vendeu o líquido garantindo propriedades milagrosas e pediu doações dos fiéis.

De acordo com o UOL, na época, o missionário também criou um placar para mostrar os curados por sua oração. Há vídeos falando sobre o produto e relatos de supostos curados de diferentes locais do Brasil que adquiriram a água.