Isaias Gualberto de 61 anos foi encontrado morto na noite de quinta-feira (11) dentro de casa no Jardim Paulista em Campo Grande. A vítima foi encontrada sem roupas, caída no chão e sem os sinais vitais. No corpo não havia marcas de violência. A suspeita é de que a vítima tenha sofrido um mal súbito. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como morte a esclarecer.