O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), abriu inscrições para o Treinamento sobre Novas Substâncias Psicoativas. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro ou até o preenchimento das 6 mil vagas disponibilizadas.

O curso é online com carga horária de 80 horas/aula e é dividido por módulos. Serão abordados os problemas ocasionados à sociedade por novas substâncias psicoativas (NSP), bem como as implicações do aumento e da diversificação desses produtos. O intuito é que os profissionais conheçam a dinâmica das novas substâncias psicoativas, de modo a atuarem com maior eficiência e rapidez nos processos de controle e repressão.

O cursista terá à disposição um material didático com atividades avaliativas e momentos de interação. Os participantes aprovados receberão certificado de extensão, em versão digital, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A formação é destinada aos profissionais vinculados ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), em especial: peritos criminais vinculados ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP); profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam nos setores de toxicologia, urgência e emergência; policiais e membros das Forças Armadas que atuam nas fronteiras, portos e aeroportos; profissionais que atuam em unidades aduaneiras; educadores dos sistemas público e privado de ensino e professores universitários.

Clique aqui para realizar a inscrição.