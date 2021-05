Buscando minimizar as restrições causadas pela pandemia da covid-19 para as famílias da capital, que se encontram em situação de emergência e vulnerabilidade social, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), concretizou a campanha ‘Mobilização Solidária’ para arrecadação de alimentos e agasalhos.

A Mobilização Solidária buscava estimular os servidores públicos municipais a fazerem doações, mas a adesão foi tão significativa que gerou o envolvimento e engajamento de todas as secretarias municipais, autarquias do Poder Executivo e de expressivos parceiros, como a Rede de Supermercados Comper, Fort Atacadista, Instituto Nacional de Seleção e Concursos (Selecon) e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob União MT/MS) entre outros, e se estendeu para toda comunidade campo-grandense.

O resultado deste esforço coletivo foi a arrecadação de aproximadamente 15 mil quilos de alimentos e milhares de agasalhos que serão repassados ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o qual já atende mais de 32 mil famílias em situação de vulnerabilidade social e 109 Instituições filantrópicas.

Para Tatiana Trad, presidente do Comitê Gestor do FAC, o momento é de agradecer e comemorar, especialmente, pelo despertar do sentimento de generosidade ter tomado tantos cidadãos campo-grandenses, os verdadeiros responsáveis por promoverem um alívio imediato a quem, neste momento, tanto precisa.

Durante a solenidade de entrega dos itens arrecadados ao Fundo de Apoio à Comunidade também será realizado o sorteio dos brindes divulgados na Campanha: 1 notebook Lenovo – 15,6 pol, 1 vale-compras no valor de R$ 2.500 e 1 vale-compras no valor de R$ 1.000.

Serviço

Dia: 27 de maio de 2021 (quinta-feira)

Horário: 15h

Local: Estacionamento do Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Campo Grande

Mais informações sobre a solenidade seges.pmcg@gmail.com.