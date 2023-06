Mochi apresenta Projeto de Lei que declara o Tereré como Patrimônio Imaterial e Cultural de MS

O deputado estadual Junior Mochi apresentou durante a sessão desta quinta-feira (15), o Projeto de Lei que declara o Tereré como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul.

A proposta se justifica na importância histórica, cultural e social do tereré para a população sul-mato-grossense. A prática de consumir a bebida está presente há muitas gerações e promove a integração, confraternização e amizade.

O Tereré é uma bebida típica do Paraguai e em 2020 foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), conquistado pelo próprio país. O objetivo de reconhecer a bebida como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul, é valorizar a identidade do povo do Estado.