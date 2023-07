Mochi apresenta Projeto de Lei que inclui a Cavalgada de Sonora

Durante a sessão ordinária de terça-feira (11), o deputado estadual Junior Mochi apresentou um Projeto de Lei que inclui o evento “Cavalgada de Sonora” no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. O tradicional evento é realizado todos os anos, no segundo domingo do mês de abril, na cidade de Sonora – MS.

O presente projeto se justifica ao considerar que a Cavalgada de Sonora valoriza a tradição, desenvolve a cultura, a economia e promove o turismo do município, sendo uma forma de resgate da identidade regional. “O evento é um exemplo de como as tradições e o patrimônio cultural podem ser preservados e compartilhados de geração em geração, mantendo viva a identidade de uma comunidade”, disse Mochi.

O evento faz alusão à cultura sertaneja, onde cavaleiros e amazonas de vários lugares do país se reúnem para desfilar em um trajeto pré-determinado pelas ruas e estradas da cidade, com trajes típicos, montados em cavalos.

A Cavalgada de Sonora foi idealizada e organizada pela Loja Maçônica Portal do Sul e é realizada desde 1998. O evento é tradicional da cidade, conhecida como a capital estadual da queima de alho e em 2024, terá a sua 26ª Edição. Parte do recurso arrecadado no evento é revertido para obras de benemerência do município.