Mochi Apresenta Proposta para Melhorar a Infraestrutura e a Segurança Viária em Rio Brilhante

O Deputado Estadual Junior Mochi, MDB, está focado em impulsionar melhorias cruciais na infraestrutura rodoviária e na segurança viária da região de Rio Brilhante.

A justificativa apresentada pelo Deputado Mochi destaca a vital importância da Rodovia MS-465 como via de escoamento de produção e acesso a empreendimentos locais. Ele enfatiza que a infraestrutura rodoviária desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, na integração de regiões, no transporte de produtos agrícolas e industriais, no estímulo ao turismo, no acesso à saúde e à educação, bem como na promoção da segurança viária, uma demanda para essencial para o município.

No entanto, a Rodovia MS-465, que corta o município de Rio Brilhante, enfrenta atualmente sérios problemas de infraestrutura, caracterizados por sua precariedade e pela falta de pavimentação asfáltica. Essas condições deficientes resultam em inúmeros transtornos para os moradores da região, prejudicando a eficiência do transporte de cargas e a mobilidade da população em geral. Além disso, a via é uma importante rota de acesso à “Atvos Usina Eldorado” e ao Assentamento Tereré, o que gera um tráfego veicular significativamente intenso.

Diante dessa situação, o Deputado Junior Mochi está tomando medidas significativas para buscar a pavimentação asfáltica da Rodovia MS-465, reconhecendo a importância vital dessa melhoria para a região. A iniciativa busca não apenas aprimorar a infraestrutura rodoviária, mas também promover a segurança e o bem-estar dos moradores locais, além de fortalecer a economia da área.

A solicitação encaminhada ao Secretário Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG) – Sr. Hélio Peluffo Filho, atende ao pedido do Prefeito Lucas Foroni e também a todos vereadores da Câmara Municipal de Rio Brilhante.