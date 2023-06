Mochi apresenta sete indicações que beneficiarão os municípios de MS

O deputado estadual Junior Mochi apresentou ontem (27) sete indicações em prol dos municípios de Mato Grosso do Sul.

A primeira solicitação demanda informações sobre a existência ou não, de adicional aos Policias Militares que atuam nas regiões de fronteira internacional do Estado. A proposta se baseia no pedido da Vereadora de Ponta Porã, Lourdes Monteiro e tem como justificativa a importância do auxílio financeiro para os agentes que se dedicam à proteção das regiões fronteiriças de MS.

Outra indicação solicita a viabilização de recursos, por meio de convênio entre a Prefeitura de Coxim e o Governo do Estado, para a construção de duas salas de aula no Centro de Educação Infantil Nely Martins em Coxim, baseado no pedido dos Vereadores Adriana Nabhan, Jefferson Aislan e Zanon Lamunier.

O deputado também solicitou recursos, por meio de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União ou através de transferência fundo a fundo, no valor de R$ 653.592,89 destinado à compra de equipamentos para renovação do parque tecnológico do Centro Especializado Odontológico (CEO), por requerimento do Vereador Laudir Munaretto e da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados.

Mochi apresentou duas indicações de patrolamento e cascalhamento nas seguintes vias: Rua Fidélis Bucker; Travessa Ladislau Antunes da Rosa; Travessa Manoel Pedro da Cunha e Travessa Benedito Cardeal Filho, todas localizadas no Bairro Jardim Centro Oeste em Campo Grande. A primeira solicitação foi encaminhada ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (SEILOG), Hélio Peluffo Filho e ao Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (AGESUL), Mauro Azambuja. A segunda foi encaminhada à Prefeita Adriane Lopes e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Domingos Sahib Neto, por solicitação dos moradores do bairro.

O parlamentar solicitou ainda a viabilização de uma patrulha mecanizada com implementos agrícolas para atender as famílias da região do Distrito de Jauru, em atenção ao pedido do Vereador de Coxim, Carlos Henrique e requisitou recursos para a compra de um veículo para uso do Programa de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) de Coxim, em atendimento à solicitação da Vereadora Adriana Nabhan.