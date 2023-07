Mochi apresenta uma Indicação e duas Moções de Congratulação nesta terça-feira (4)

Na sessão ordinária desta terça-feira (4), o deputado estadual Junior Mochi apresentou uma Indicação e duas Moções de Congratulação. A Indicação, que foi apresentada em caráter de urgência, solicita a reforma da ponte sobre o Rio Anhanduizinho, na estrada vicinal CG-474 que inicia no entroncamento do KM 92 da rodovia MS-040, em Campo Grande – MS.

A ponte foi danificada após um caminhão com excesso de peso passar por ela. “O pleito se faz necessário, visto que o trecho suporta intenso tráfego de veículos pesados e agrícolas diariamente, responsáveis pela produção e escoamento de grãos em nosso Estado”, disse Mochi em justificativa.

O pedido atende às solicitações dos moradores e de pessoas que transitam pela região e foi encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho e ao Diretor Presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Mauro Azambuja Rondon.

Ainda durante a sessão, Junior Mochi apresentou duas Moções de Congratulação. A primeira, direcionada ao Dr. Antonio de Pádua Thiago, em razão da seriedade como desempenha a sua função e pelo trabalho realizado como Prefeito de Brasilândia – MS. A segunda Moção, enviada ao Sr. Silas Ismael Gimenez Miotti, pelo trabalho realizado na área do audiovisual que traz destaque ao nome de Mato Grosso no Sul e fomenta o turismo da região norte do Estado, sobretudo no Pantanal.