Mochi destaca aprovação de incentivo a Agentes de Saúde e Ação Popular Contra Aumento de Pedágio na 163

Nesta terça-feira, 16, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) fez importantes anúncios sobre duas questões relevantes para a população do estado.

Primeiramente, Junior Mochi destacou a votação unânime do Projeto de Lei Nº 4.841, de 14 de abril de 2016, que trata do repasse do Incentivo Estadual aos Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Controle de Endemias, Agentes de Saúde Indígena, Agentes de Saúde Pública, Agentes de Vigilância Epidemiológica e Guardas de Endemias. “A aprovação desta lei representa um avanço significativo no reconhecimento e valorização desses profissionais essenciais para a saúde pública do nosso estado”, afirmou o deputado. “É uma satisfação, enquanto parlamentar, apoiar o aumento desse incentivo para uma categoria que cuida da saúde preventiva em Mato Grosso do Sul. Tanto os agentes comunitários quanto os agentes de endemias são essenciais para a melhoria da saúde pública do nosso estado. Parabéns a todos e minha gratidão por seu trabalho incansável e dedicação.”

Além disso, Junior Mochi trouxe esclarecimentos sobre uma ação popular protocolada no dia anterior. “Gostaria de esclarecer aos senhores deputados que ontem foi protocolada a ação popular, assinada pelos membros da comissão e, no total, por quatorze parlamentares. Disponibilizamos nossas assessorias para assinarem conjuntamente como coautores da ação, solicitando a suspensão e revisão do aumento do pedágio concedido há algum tempo atrás. Estamos pleiteando a repactuação ou a relicitação da duplicação da BR-163. A ação já está protocolada junto à Justiça Federal, e nossa assessoria jurídica marcou uma audiência com a doutora Janete, a juíza responsável pelo caso, para prestar esclarecimentos e submeter o projeto à sua análise posterior.”

Essas ações reforçam o compromisso do deputado Junior Mochi em defender os interesses da população sul-mato-grossense, garantindo melhorias significativas na saúde pública e na infraestrutura viária do estado.