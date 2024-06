Mochi Discute Questões Ambientais e a Relevância do Rio Taquari em Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Na manhã de hoje, 5 de junho, o deputado estadual Junior Mochi (MDB) destacou a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente e a necessidade urgente de reflexão sobre as questões ambientais, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele ressaltou a frequência com que desastres naturais têm sido noticiados, especialmente o recente ocorrido no Rio Grande do Sul, enfatizando a necessidade de ação para reduzir os impactos ambientais.

O deputado mencionou o maior desastre natural no Mato Grosso do Sul: o assoreamento do Rio Taquari. Ele lembrou da criação do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Taquari, do qual foi o primeiro presidente fundador, e destacou a importância de compreender a aceleração do assoreamento do rio devido às ações humanas.

O Rio Taquari, segundo o deputado, possui características únicas, nascendo no Planalto e passando por uma série de cachoeiras até alcançar a planície pantaneira, onde seu assoreamento se torna visível. Ele ressaltou a importância do leque aluvial do rio, que compõe uma parte significativa do Pantanal, e a necessidade de um tratamento diferenciado pelo governo federal para sua recuperação.

Além disso, o deputado criticou a inércia em relação à recuperação ambiental do Rio Taquari, apesar dos inúmeros projetos e estudos realizados. Ele mencionou a importância da recuperação das microbacias e a necessidade de mudanças na consciência coletiva, bem como a implementação de ações efetivas, como a conversão de multas ambientais em projetos de recuperação.

Ao final de seu pronunciamento, o deputado enfatizou a relevância da agenda ESG (Environmental, Social, and Governance) como um conjunto de práticas que visam orientar empresas para ações mais sustentáveis, integrando desenvolvimento econômico, respeito ao meio ambiente e inclusão social.

A fala do deputado reforça a urgência de ações concretas para a preservação ambiental e a recuperação dos danos causados, destacando a necessidade de recursos e políticas públicas eficazes para proteger nosso patrimônio natural.