Mochi entrega comenda a Roberto Oshiro em reconhecimento a sua contribuição ao setor industrial

Nesta terça-feira (18), em Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) entregou comenda a Roberto Oshiro, em reconhecimento à sua contribuição para o setor empresarial e jurídico do estado. A sessão, proposta pelo deputado Roberto Hashioka (União), celebrou os 116 anos da imigração japonesa no Brasil com a entrega da Comenda do Mérito “Terra do Sol Nascente”.

Em seu discurso, Junior Mochi parabenizou todos os homenageados e ressaltou a importância de reconhecer Roberto Oshiro.

“É uma honra parabenizar a todos os homenageados nesta noite especial e ao deputado Roberto Hashioka pela proposição desta sessão solene. Gostaria de enfatizar o reconhecimento a Roberto Oshiro, cujo compromisso e dedicação são verdadeiramente admiráveis. Sua contribuição, não só na esfera profissional, mas também em iniciativas que promovem o desenvolvimento e o bem-estar de nossa população sul-mato-grossense, merece nosso reconhecimento e gratidão.”

De acordo com informações, o nome “Terra do Sol Nascente” refere-se à etimologia da palavra “Japão”, que significa origem do sol ou onde o sol se origina. “O Japão recebeu esse nome durante a Dinastia Sui (589-618 d.C.), influenciado pela cultura. Os povos orientais, ao olharem para o leste, onde o Japão está localizado, viam a direção do amanhecer e, por isso, passaram a chamá-lo de ‘Terra do Sol Nascente’. A bandeira japonesa, com seu círculo vermelho, representa esse astro.”

A sessão solene reafirmou a importância da comunidade japonesa em Mato Grosso do Sul e celebrou sua história e contribuições ao longo dos anos.