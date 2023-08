Mochi preside a primeira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação

Na tarde desta terça-feira (15) aconteceu a primeira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O presidente da Comissão, deputado estadual Junior Mochi, iniciou as atividades na presença do professor Mário Neto Borges e dos demais membros da Comissão.

Na ocasião, o parlamentar ressaltou a parceria da Comissão com o Governo Estadual, Instituições e Universidades que irão auxiliar no aprimoramento da Legislação, de modo que Mato Grosso do Sul possa estar na ponta do desenvolvimento científico e tecnológico como Estado inovador.

“Esse tema era tratado dentro da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e nós entendemos, pela relevância que esse tema tomou, em todas as áreas, mas de modo especial nas políticas públicas e no atendimento aos nossos cidadãos, que ele tinha que ter um destaque, uma condição especial. Para que pudéssemos cuidar de todas as adaptações que se fazem necessárias na nossa Legislação Estadual e nos adequarmos ao novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”, disse Mochi.

O deputado estadual agradeceu a presença do professor Mário Neto e disse que o objetivo da Comissão é fazer com que esse assunto avance e resulte em uma Legislação moderna, ousada e que coloque Mato Grosso do Sul como destaque. “Eu falo que se o conhecimento ficar intramuros, ele não serve pra nada, ele precisa sair e transformar o cidadão lá da base. Não há desenvolvimento quando só uma parcela da população aproveita disso, nós precisamos regular e fazer com que isso de fato aconteça e que toda a população ganhe com os nossos avanços, essa é a função do Estado”, destacou o parlamentar.

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação foi criada por meio da Resolução 08/2023, por proposição de Junior Mochi e instalada em 4 de julho deste ano. Para Mochi, dar início aos trabalhos da Comissão com uma palestra tão importante como a do Professor Mário, abre para os deputados um horizonte muito grande de trabalho, sendo um momento histórico.