Mochi propõe a inclusão da Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis no Calendário Oficial

Um marco significativo foi alcançado hoje, 05, quando o Deputado Estadual Junior Mochi, do MDB, anunciou a inclusão da “Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis” no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul.

A “Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis” é um evento anual que celebra a cultura sertaneja e a vida rural no coração de Mato Grosso do Sul. Realizada entre os meses de agosto e setembro, esta festa é um verdadeiro tesouro cultural que atrai moradores locais e visitantes de todo o Estado.

As festividades incluem um rodeio emocionante, onde competidores de todo o Brasil demonstram suas habilidades e coragem ao montar touros e cavalos. Os shows de música sertaneja, protagonizados por artistas renomados, garantem que todos desfrutem de muita diversão e entretenimento.

Com a inclusão desta festa no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, espera-se que ela se torne um ponto de referência no calendário turístico da região norte do Estado, atraindo turistas e promovendo Alcinópolis como um destino turístico em crescimento. A 21ª edição da festa em 2023 apresentou inovações, como a montaria em cavalo (cutiano) e a maior premiação já oferecida, demonstrando o compromisso contínuo com o crescimento e a excelência do evento.

O Deputado Estadual Junior Mochi, autor do projeto de lei, ressaltou a importância cultural, econômica e turística da “Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis” para a comunidade local e para o Estado.

“Agora, a “Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis” terá o reconhecimento oficial que merece, e todos estão ansiosos para as futuras edições deste evento icônico que celebra as tradições rurais e fortalece a identidade cultural de Mato Grosso do Sul”, frisou. Os projetos seguem para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Você acompanha a tramitação desses e outros projetos pelo Sistema Legislativo.