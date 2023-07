Mochi realiza a Instalação da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação

Na manhã desta terça-feira (4), o deputado estadual Junior Mochi conduziu a solenidade de Instalação da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. A nova Comissão foi criada pela Resolução 08/2023 da Mesa Diretora, por proposição de Junior Mochi, atual presidente da Comissão.

A nova Comissão se dá a partir do desmembramento da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. “Esse é um tema recorrente, de tamanha relevância, que influencia na vida de cada um de nós. Então nós precisamos nos apropriar desse tema, popularizar isso, fazer com que isso chegue a todos os rincões do nosso Estado e muito mais do que isso, de aprimorar as Políticas Públicas, dar a ela o revestimento legal para que MS esteja à frente nos avanços tecnológicos”, disse Mochi.

“Em Mato Grosso do Sul, o que nós pretendemos com a Comissão é ter um diagnóstico e conhecer todas as ações nessa área que são desenvolvidos a nível do Estado. Às vezes, as iniciativas são emperradas pelas burocracias estabelecidas pela Lei, nós precisamos adequar as Legislações, para que gerem incentivo e apoio desde o ensino fundamental até o doutorado, para aqueles que tem a possibilidade, gostam e se destacam nessa área. É hora de fazermos com que a Casa seja realmente a caixa de ressonância da sociedade na ciência, na tecnologia e na inovação”, ressaltou o parlamentar.

A nova Comissão tratará sobre desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação científica e tecnológica, e inovação; Informatização do Poder Legislativo e organização institucional do setor; Matéria atinente à política estadual de Ciência e Tecnologia; Política estadual das tecnologias da informação, automação e informática, ciência, tecnologia e inovação; Sistema estatístico, cartográfico e demográfico; Sistema estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação; Acordos de cooperação com outros entes federativos na área de ciência, tecnologia e inovação e Desenvolvimento tecnológico da indústria das tecnologias da informação e da automação e seus aspectos estratégicos.