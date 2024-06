Mochi Solicita Doação de Área para Regularização do Hospital da CASSEMS em Coxim

O Deputado Estadual Junior Mochi (MDB) apresentou na manhã desta quinta-feira (20), uma indicação ao Governador do Estado, Eduardo Riedel, e ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), Rodrigo Perez Ramos, solicitando que o Poder Executivo encaminhe à Assembleia Legislativa um projeto de doação da área objeto das Matrículas 1.247 e 1.248, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Coxim/MS, para a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems).

A proposição visa a regularização da área onde o Hospital da CASSEMS em Coxim está em funcionamento há mais de 14 anos, atendendo a população de toda a Região Norte do estado.

De acordo com o Deputado Junior Mochi, “a necessidade de regularização da situação do imóvel onde está localizado o Hospital da CASSEMS em Coxim é imprescindível, pois o hospital tem desempenhado um papel crucial na prestação de serviços de saúde para a população da Região Norte de Mato Grosso do Sul por cerca de 14 anos.”

A formalização da doação da área objeto das Matrículas 1.247 e 1.248 é essencial para assegurar a regularidade do terreno, proporcionando segurança à entidade e permitindo a continuidade e expansão dos serviços de saúde oferecidos pela CASSEMS. Isso garantirá segurança jurídica para as operações do hospital e possibilitará novos investimentos na in