Mochi solicita implementação de cestos de lixo na UBSF Nova Bahia

Na sessão desta terça-feira (20), o deputado estadual Junior Mochi fez uma indicação que solicita a implementação de cestos de lixo para o recolhimento de materiais recicláveis na Unidade Básica de Saúde da Família – Edeney Arantes de Campos no bairro Nova Bahia, na cidade de Campo Grande-MS.

O pedido se justifica tendo em vista que a Unidade Básica de Saúde da Família citada, não possui cestos para o descarte correto dos materiais recicláveis utilizados no local. “A implantação da coleta seletiva de lixo na Unidade Básica de Saúde, incentivaria a conscientização da Política Educacional Ambiental dos Cidadãos e faria da reciclagem um hábito, além de estimular a cidadania e contribuir para a preservação do meio ambiente”, disse Mochi.

O pedido atende a solicitação do Agente Comunitário de Saúde e integrante do Conselho Local, Sr. Guilherme Pipino Figueiredo e foi encaminhado à Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e ao Secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites