Mochi solicita melhorias para Campo Grande e Três Lagoas

O deputado estadual Junior Mochi apresentou na manhã desta terça-feira, 29, duas indicações que beneficiarão os municípios de Campo Grande e Três Lagoas. Ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-MS), Exmo. Sr. Euro Nunes Varanis Junior, e ao Diretor de Operações da Concessionária CCR Rodovias, Sr. Fausto Camilotti, foi encaminhada uma indicação solicitando a viabilidade de recursos para a implantação de redutores de velocidade ou lombadas eletrônicas em um trecho crítico da Rodovia MS-163 – Zona Urbana, entre a Av. Des. Leão Neto do Carmo e a Rua Água Azul, no município de Campo Grande. Conforme justificativa, o objetivo é amenizar a crescente preocupação da população com a segurança viária, devido ao aumento de acidentes nessa área de grande fluxo de veículos, pedestres e ciclistas.



Em atendimento à vereadora Evalda Reis, MDB, do município de Três Lagoas, foi encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde (SES), Sr. Maurício Simões Corrêa, e ao Secretário de Estado de Fazenda (SEFAZ), Sr. Flávio César Mendes de Oliveira, uma indicação solicitando a construção de um posto de saúde no Bairro Quinta da Lagoa. O intuito é atender ao anseio da população local, que enfrenta dificuldades de acesso aos serviços de saúde devido à expansão da cidade e à distância dos postos existentes.



O deputado estadual Junior Mochi ressalta que sua atuação visa sempre aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos. “Nossa preocupação com a segurança viária e a saúde da população é central em nossas ações. Estamos empenhados em buscar soluções concretas para os desafios enfrentados em Campo Grande e Três Lagoas”, afirma o parlamentar.



As indicações apresentadas pelo deputado Junior Mochi reforçam seu compromisso com a melhoria das condições de tráfego e acesso à saúde, demonstrando sensibilidade às demandas da comunidade. Com a expectativa de que essas medidas resultem em benefícios para os cidadãos, o parlamentar reitera seu comprometimento com o progresso das cidades e o bem-estar de seus moradores.