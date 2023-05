Mochi tem Projeto de Resolução que cria a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovado pela ALEMS.

O Projeto de Resolução aprovado hoje (25), de autoria do deputado estadual Junior Mochi (MDB), tem por objetivo regulamentar a criação da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação -CCTI. O presente projeto será um instrumento fundamental para atender às necessidades do desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, visto a importância do tema para o crescimento econômico do país.

Mochi explica que o objetivo da comissão é trazer para dentro da casa de Leis pautas importantes na questão Tecnológica, já que o Estado de Mato Grosso do Sul de modo especial, a Assembleia Legislativa, não pode submeter um assunto de tamanha relevância, tais como: Inteligência Artificial, as novidades do mundo do metaverso e todas as questões abordadas em relação ao desenvolvimento tecnológico que envolvam a vida cotidiana das pessoas. “Então a ideia de criar essa Comissão é dar a esse tema a relevância que ele merece, e trazer para dentro dessa casa, através desta comissão a elite pensante do Estado que estão dentro das nossas Universidades, permitindo acompanhar as inovações tecnológicas que vem ocorrendo mundialmente”.

O deputado espera que a partir da união de todos os Poderes, da academia, das universidades e com legislação própria, adequada e avançada, seja possível criar um pólo de difusão tecnológica em Mato Grosso do Sul.