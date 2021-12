A modelo Kellyne Siqueira denunciou um fotógrafo, por filmá-la nua e às escondidas, em um estúdio na rua Rui Barbosa, em Campo Grande. Ela descarta a justificativa dele que a gravação foi um mal-entendido. As afirmações foram feitas pela própria modelo, no Instagram. Ela, inclusive, publicou as gravações escondidas, para reforçar a tese que tudo foi premeditado e para satisfação pessoal do suspeito. O caso veio à tona nesta terça-feira (7) e, nas imagens, é possível ver nitidamente Kellyne nua, em frente ao espelho.

O caso

Kellyne foi fazer uma sessão de fotos em uma agência e descobriu um notebook ligado, no local onde as artistas trocam de roupa. Ela mexeu no equipamento e descobriu que era gravada, inclusive sem roupas.

A vítima acionou a Polícia Militar, que levou o suspeito à Deam. Lá, o fotógrafo disse que as imagens captadas eram para produzir um ‘’making of’’ [gravação de bastidores. No entanto, segue a modelo, ela diz que não existe making of de agências de modelo com cena de nudez.

‘’Muito menos com imagens feitas de um notebook’’, reflete a profissional. Nos stories do Instagram, ela fez um desabafo. ‘’Me recuso a acreditar que, depois de tudo que postei, ainda acreditam que foi um mal-entendido. Acorda povo, olhem com atenção! Tô falando feito uma palhaça aqui?’’, exclamou.

Em outro trecho da denúncia, Kellyne diz que outras modelos podem ter sido filmadas, inclusive crianças, grande parte do público atendido na agência. O espaço está aberta aos envolvidos.