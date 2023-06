Modernização da iluminação dos parques Jacques da Luz e Ayrton Senna vai beneficiar 150 mil moradores

Foto: Ana Paula Fernandes

Parceria firmada nesta tarde (22) pela Prefeitura de Campo Grande e a Energisa vai garantir a modernização na iluminação dos parques Jacques da Luz (Moreninhas) e Ayrton Senna (Aero Rancho). O projeto prevê a substituição dos projetores, luminárias e lâmpadas convencionais, por aparelhos com tecnologia LED, que trazem mais economia e reduzem custos ao município. Executada pelo Programa de Eficiência Energética (PEE), a medida garante mais segurança aos frequentadores, além da redução do desperdício de energia e, por consequência, a diminuição dos gases de efeito estufa associados a este consumo.

A revitalização terá início em agosto e tem previsão de durar até 90 dias. No Jacques da Luz, ocorrerá a substituição de 308 projetores e luminárias convencionais. No Ayrton Senna, serão substituídos 425 projetores, luminárias e lâmpadas convencionais.

Além disso, o parque do Aero Rancho também vai receber a troca de 05 equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes e a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico de 12,96 kWp.

Representando a prefeita Adriane Lopes no ato, que aconteceu no prédio anexo ao Paço Municipal, o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais João Rocha ressaltou a importância dessa iniciativa. “Essa iniciativa mostra a validade da parceria público-privada. Já temos experiência com esse projeto em outras unidades e agora mais, trazendo mais motivação e segurança para quem frequenta esses locais”.

O diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes explicou sobre o funcionamento da parceria. “Toda concessão tem que ter uma contrapartida em prol da sociedade e nós estamos criando essa cultura de investir nos Parques, tão usados pela população em nossa cidade. Com isso, empregamos o recurso para o bem da sociedade, aumentando a segurança do local e qualidade de vida da população”.

O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho, Dejair Nabam de Oliveira disse que o projeto de iluminação vai trazer mais segurança para a região, que hoje possui em torno de 60 mil moradores. “A instalação vai trazer mais segurança para a comunidade local. É motivo de satisfação ter um Parque nosso da região todo iluminado para podermos fazer as atividades físicas sem preocupação com a segurança”.

A previsão é expandir o projeto para outros parques e praças administradas pela Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande.

Com cerca de 90 mil moradores na região, o presidente da Associação de Moradores das Moreninhas III, Valdeci Souza comemorou a modernização. “Nossa comunidade vai ficar muito feliz com essa entrega. É uma cultura que carregamos de frequentarmos Parques da nossa região, tanto para a prática de exercício físico, quanto para o lazer dos moradores”.

A mesma parceria também trouxe a modernização de outro importante espaço de esporte e lazer da Capital, a Praça Belmar Fidalgo, que teve sua iluminação revitalizada no ano passado.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O ato de assinatura do termo de cooperação contou com a participação do diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto.