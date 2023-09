Moderno e de fácil navegação, portal da Prefeitura ganha novo formato

Já está no ar o novo Portal da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Embora o endereço eletrônico permaneça o mesmo: campogrande.ms.gov.br , a ferramenta está de cara nova, com interface mais limpa e fluída, em uma plataforma que simplifica a experiência do usuário, tornando ainda mais fácil o acesso aos serviços e acompanhar o trabalho realizado pela PrefCG.

O novo site foi pensado para reorganizar o conteúdo divulgado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, facilitando seu acesso. Cada bloco de conteúdo foi reimaginado em um novo formato, mais moderno e de fácil utilização, visando sempre seguir a identidade visual da Prefeitura.

Interface com design simples e intuitivo

A interface do site foi criada usando diretrizes de design para garantir simplicidade e facilidade de uso. Para atingir estes objetivos, foram adotadas regras do Flat Design e do Design Minimalista, utilizando de formas bidimensionais, cores sólidas, evitando gradientes, sombras, texturas e elementos visuais complexos, visando desta forma, tornar mais fácil a curva de aprendizado dos usuários na nova interface. Isso garante familiaridade dos usuários com a nova interface.

O novo formato permite a navegação mais eficiente por meio de Smartphone. Através de abas que organizam as informações por seções, o usuário consegue customizar as pesquisas, tornando as buscas por conteúdos mais ágeis, garantindo que o cidadão tenha sempre acesso ao que há de mais importante.

Componentes modulares dinâmicos

As seções presentes no novo site variam de acordo com a necessidade de adaptação na comunicação. Cada seção foi pensada com inúmeras variações, ficando assim disponível um kit robusto de ferramentas, para formatação do site de acordo com a realidade do momento do município. Esta flexibilidade garante modernidade e liberdade ao projeto, permitindo sempre chamar a atenção do cidadão para aquilo que há de mais importante.

“Estamos mudando a roupagem do site, como parte do planejamento de modernização da gestão pública projetando Campo Grande para o futuro. O novo portal da Prefeitura não apenas reorganiza o conteúdo, mas também adota um design intuitivo, se adapta às demandas da comunicação, prioriza a acessibilidade, integra-se com as redes sociais, mantém a transparência e busca aprimorar-se constantemente com base no feedback da comunidade. Um recurso valioso que reflete o compromisso de servir os cidadãos de forma eficiente e eficaz”, destaca a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.