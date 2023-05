MONGES ALEMÃES CRIAM A PRIMEIRA CERVEJA EM PÓ DO MUNDO

Uma cervejaria monástica localizada perto de Munique, na Alemanha, anunciou essa semana que desenvolveu a primeira cerveja em pó do mundo. Segundo os Monges do monastério Klosterbrauerei Neuzelle, para beber a cerveja criada por eles em parceria com alguns parceiros responsáveis por toda essa tecnologia, basta adicionar água ao sachê da nova cerveja, para o pó espumar e se transformar numa cerveja completa, com colarinho e tudo.

A cerveja em pós produzida por eles é sem álcool, rica em dextrina, fabricada segundo métodos convencionais e depois “processada e transformada uma cerveja em pó ou granulada, solúvel em água.” A ideia é sustentável, mas segundo Stefan Fritsche, diretor administrativo da cervejaria monástica, eles estão conscientes de que “os apreciadores e entusiastas da bebida, especialmente na Alemanha, ficarão desconfiados em relação ao produto, no início”.

A cervejaria irá testar a cerveja em pó no mercado alemão já no meio dese ano e já está sendo desenvolvida uma versão alcoólica da cerveja. O discurso vendido pelos produtores faz sentido. “Bilhões de litros de água são transportados para consumidores em todo o mundo, porque a cerveja é composta por até 90% de água. Do ponto de vista ambiental, já estamos economizando no transporte, mas ainda não no uso de recursos e nos custos de produção.”

A cerveja em pó é mais fácil de transportar e “não se trata apenas de lançar um novo produto no mercado, mas de interromper o modelo de negócio tradicional de cerveja. Revendedores globais, não precisarão necessariamente ter conhecimento em fabricação de cerveja, podem com os grânulos adequados, fazer essa mágica diante dos ávidos consumidores da bebida, com fácil manuseio no transporte e estoque do produto. Resta saber se ela é tão saborosa a ponto de agradar o público cervejeiro.