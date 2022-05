O morador de rua, Cleber Azevedo de Araújo, 32 anos, foi encontrado com alto grau de hipotermia em frente a um escritório de advocacia na Rua da Paz, na região central de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (20). Os funcionários do escritório encontraram o homem imóvel e pediu ajuda do Corpo de Bombeiros. No local, os militares conversaram com vítima que estava paralisadas pelo frio. O jovem disse que estava nas ruas há meses por problemas familiares e se recusou a ir para um abrigo. No entanto, com o atendimento, ele recuperou as forças e conseguiu roupas quentes.