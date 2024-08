Morador denuncia dano ao cavalete de água e conflito com a Águas Guariroba

Um morador da Rua 26 de Agosto, em Campo Grande, identificado como Guedes, apresentou uma denúncia contra a Águas Guariroba após um incidente envolvendo o cavalete de água de seu comércio. Segundo Guedes, o cavalete foi danificado por moradores de rua, o que resultou em uma multa pesada aplicada pela concessionária.

Guedes solicitou um recurso à empresa, mas a Águas Guariroba foi ao local com a intenção de cortar o fornecimento de água. O morador pediu que a suspensão do serviço não fosse realizada, argumentando que o dano não foi causado por ele, mas sim pelos moradores de rua. A concessionária, então, chamou a polícia para resolver a situação, e as tensões estão elevadas no local.

Guedes expressou preocupação de que a interrupção do fornecimento de água não resolveria o problema, pois acredita que os moradores de rua poderiam danificar o cavalete novamente, resultando em novas multas.

A situação continua a ser monitorada pelas autoridades locais.