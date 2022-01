Um homem de 43 anos, que terá a identidade preservada, acionou a Polícia Militar após ouvir vários disparos de arma de fogo por volta das 2h30, desta quinta-feira (27), na Rua Francisco Pereira Coutinho, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

A equipe policial esteve no local, mas não encontrou nenhum suspeito. Durante varredura na região, a guarnição encontrou quatro cápsulas calibre .40.

Outras duas cápsulas foram encontradas próximo do local. Rondas foram realizadas, mas ninguém foi preso. As cápsulas foram levadas para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.